خضعت لجراحة أخرى.. إيمان الحصري ضحية خطأ طبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الصفحة الرسمية للإعلامية المصرية إيمان الحصري، سر غيابها عن الأنظار طوال شهر رمضان الجاري.

الصفحة أكدت خضوعها لعملية جراحية منذ أسبوعين ولم يتم الكشف عن تفاصيلها، مع الإشارة لتعرضها لمضاعفات طبية “مؤسفة” استدعت خضوعها لجراحات أخرى أملا في تلافي الأخطاء.

وكتب أدمن الصفحة الرسمية لإيمان الحصري على الفيس بوك: نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إلى الإعلامية القديرة إيمان الحصري، أجرت الزميلة إيمان الحصري، عملية جراحية منذ أسبوعين”.

وتابع: الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة، نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى، في محاولة طبية مضنية، تلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى، كان آخرها بالأمس، على أمل استقرار الحالة أو لا قدر إجراء عمليه أخري.

واختتم البيان بقوله: نطالب من حضراتكم في هذه الأيام المفترجة الدعاء للزميلة العزيزة بالشفاء العاجل.