أحلام تفاجئ جمهورها بترتيل القرآن والمقطع يثير ضجة

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل أثارتها الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي بمقطع فيديو ظهرت فيه وترتل القرآن الكريم بصوتها فانقسم المتابعون ما بين مؤيد ومعارض.

رواد مواقع التواصل أعاد نشر المقطع وتداوله بصورة كبيرة وبعضهم هاجم الفنانة أحلام فيما أبدى الكثيرون أعجابهم بصوتها لتتلقى الفنانة سيل من التعليقات.

جاءت الكثير من التعليقات معبرة عن إعجاب أصحابها بترتيل أحلام للقرآن فيما جاءت أخرى مهاجمة لها.

وكانت الفنانة أحلام قد اثارت جدلا منذ أيام بعد أن عبرت عن غيرتها على ابنها فاهد بكلمات علقت بها على عبارة كتبها الابن الأكبر لها.

وكتب فاهد في حسابه الشخصي: “لا أستطيع أن استحم دون أن أفكر فيكي” لترد النجمة الإماراتية عليه قائلة: “نعم حبيبي من ذي سعيده الحظ والبخت.. أكيد أنا أمي”.

ومن وقت لآخر تظهر أحلام بتصرف جديد سرعان ما يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومنها ممارستها للطقوس الدينية فخلال الفترة الماضية، فاجأت الفنانة أحلام متابعيها بنشر فيديو لها وهي ترتدي الحجاب، في أثناء قيادتها للسيارة بالكمامة على وجهها وهو ما أثار الجدل بين متابعيها حول سبب ارتدائها للحجاب.

ولم تعلق أحلام على الفيديو أو توضح السبب واكتفت بالتعليق عليه قائلة: “صباحي محبتكم” الفيديو أثار اعجاب كثير من المتابعين الذين علق الكثير منهم عليه مؤكداً أنه يليق بها وطالبها البعض بالاستمرار به، وأشار آخرون إلى وجود تغيير كبير في شكلها، كما علق بعض الفنانين عن محبتهم الكبيرة لها، من بينهم شكران مرتجى وشيماء هلالي التي تغزلت بعينيّ أحلام.