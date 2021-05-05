شكرا لقرائتكم خبر عن من غير حمالة صدر – شاهد هيفاء وهبى فطرت الصايمين على صدرها العريان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جريئة.

وتألقت هيفاء وهبى بإطلالة أنيقة ومميزة، خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا باللون الأبيض ذات القماش المنفوش وهو ما جعل إطلالتها مثيرة وجريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على إبراز ملامحها بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه، وهو ما تناسب مع إطلالتها الجريئة.