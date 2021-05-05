بكاء نسرين طافش يثير قلق جمهورها قبل أن تكشف الحقيقة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت النجمة السورية نسرين طافش قلق محبيها على موقع إنستجرام بعدما نشرت عدة صور لها وهي تبكي، وعلقت عليها برباعية حزينة من كلمات الشاعر الراحل صلاح جاهين.

تبين لاحقا أن الصور من مشاهد مسلسلها “المداح” الذي يعرض حاليا ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2021، من بطولة المطرب حمادة هلال.

نسرين طافش، اختارت من اشعار الراحل صلاح جاهين رباعية تقول: عجبى على بنت لذيذه شقيه من براها ..لكن حزينه من جواها .. تبص لوشها تلاقى البدر منور ليلاتى وتبص جواها تلاقى بنى آدم بيموت يوماتى.

ونشرت أربع صور لها بغطاء الرأس وتظهر باكية وحزينة وعلقت عليها قائلة: كسرة قلب رحاب يوم فرحها.

يذكر أن أحداث الحلقة ال 22 من مسلسل المداح شهدت إفساد فرح زين ورحاب بسبب عمل سحري قام به صابر.