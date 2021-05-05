دنيا سمير غانم تطلق حملة دعاء بالشفاء لوالديها

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد احتجاز والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز في غرفة العناية المركزة عقب إصابتهما بفيروس كورونا، دشنت الفنانة دنيا سمير غانم حملة للدعاء لهما عبر حسابها بموقع إنستجرام.

دنيا سمير غانم نشرت صيغة مطولة للدعاء بالشفاء تم تداولها اليوم عبر عدة حسابات لنجوم الفن طلبا من الله بمد يد العون للنجمين دلال عبد العزيز وسمير غانم وتقول: اللهُم يا واسع العطاء ويا مُنزل الشفاء ويا رافع البلاء ويا مُجيب الدعاء اشفي دلال عبد العزيز وسمير غانم انت الشافي لا شفاء الا شفاءُك.



وتفاعل مع دعاء دنيا سمير غانم عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد وكريم فهمي وجميلة عوض ونجلاء بدر وكندة علوش ودرة زروق وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد، ورانيا محمود ياسين ويسرا اللوزي وبشرى، ولطيفة وفيفي عبده وسامو زين وعمرو سعد وجيهان خليل وريهام سعيد ودارين الحداد.