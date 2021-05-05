ضجة على مواقع التواصل بعد الكشف عن ثروة عادل إمام

ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول عدة مواقع إخبارية فنية، نبأً عن تجاوز ثروة الفنان المصري، عادل إمام، 100 مليون دولار أمريكي، ليصبح بذلك أغنى فنان في مصر، وذلك نقلًا عن موقع CELEBRITY NET WORTH.

وجمع الفنان عادل إمام هذه الثروة بعد مشواره الفني الطويل الذي بدأ به منذ عام 1960 حتى الآن، ويبلغ مقدار ثروة الزعيم عادل إمام حسب موقع CELEBRITY NET WORTH حوالي 100 مليون دولار أي ما يفوق مليار ونصف جنيه مصري تقريبًا.

لكن قبل سنوات، قُدّرت ثروة الفنان المصري عادل إمام بأكثر من 250 مليون دولار، كما أنه يمتلك عدداً من السيارات منها ميتسوبيشي باجيرو ومرسيدس اس كلاس (Mercedes S Class، Mitsubishi pajero)، وكانت أول سيارة امتلكها عادل إمام من نوع فيات (Fiat).

ولد عادل إمام بمحافظة الدقهلية في عام 1940، من أسرة فقيرة جداً تعيش حياةً متواضعة، وفي المدرسة، عُرف عن إمام حبه لمادة الكيمياء التي كان يستمتع بشرحها لأخيه عصام، لكنه واجه صعوبة في مادة اللغة العربية، وتخرج إمام من كلية الزراعة عام 1962، وخلال دراسته الجامعية ألفّ روايتي موتى بلا قبور، ثورة الموتى.

أصدقاء إمام في المدرسة هما سعيد صالح، صلاح سعداني وأصبحوا زملاء العمل والتمثيل فيما بعد، وقدم معهم أجمل الأعمال التمثيلية لاسيما المسرحية.