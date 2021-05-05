ياسمين صبري تنهي حالة الحداد بإطلالة بنفسجية

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت النجمة ياسمين صبري جمهورها على موقع إنستجرام، المزيد من إطلالتها الساحرة، بعد فترة حداد قصيرة على جدتها التي وصفتها بأنها بمثابة أمها الثانية.

ياسمين قامت بنشر ثلاث صور ساحرة لها بإطلالة باللون البنفسجي، ولاحظ جمهورها أنها قامت بنشر وحذف المنشور 3 مرات، وتبين لاحقا أنها كانت تحاول إعادة ترتيب عرض الصور عبر إنستجرام بحيث تبدو الإطلالة الأجمل في مقدمة ألبوم الصور.

وسبق أن أعلنت ياسمين صبري الحداد مطلع الأسبوع الماضي عقب وفاة جدتها كريمة، مؤكدة أنها من تولت تربيتها وكانت في مقام والدتها الثانية، ولم تكشف ياسمين سبب الوفاة أو موعد ومكان قبول العزاء.

ياسمين أعلنت نبأ الوفاة، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، قائلةً: توفيت اليوم جدتي كريمة وأمي الثانية التي ربتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله.

ياسمين تقبلت العزاء من متابعيها عبر حسابها بموقع تويتر، الذين تقدموا بالدعاء للفقيدة بالرحمة والمغفرة، ولياسمين صبري وذويها بالصبر.