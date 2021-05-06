بعد 20 عامًا على رحيلها.. لن تصدق السبب الحقيقي لطلاق عبدالحليم حافظ وسعاد حسني

حل الإعلامي مفيد فوزي ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، وذلك في برنامجها «العرافة»، والذي يُذاع على فضائية «المحور».

وتحدث الإعلامي مفيد فوزي عن بعض أسرار الفنانين، حيث نفى كونه أفشى أسرار أصدقائه من النجوم بعد رحيلهم.

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ودافع الإعلامي مفيد فوزي عن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، حيث أكد أن ما أشيع عن الراحل عبد الحليم حافظ من اخبار سيئة أثاره بعض الغاضبين من شهرته.

وأضاف الإعلامي مفيد فوزي عن زواج الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والفنانة الراحلة سعاد حسني: «أنا من شهدت زواجه وأنا من أعرف، ومن العيب أن نختصر حياة العندليب وسعاد حسني في قصة خبر زي دا حرام».

الامر المفاجئ ما كشفه مفيد فوزي، حيث قال إن أحد الأسباب الرئيسية وراء انفصال الفنان عبد الحليم حافظ والفنانة سعاد حسني هو انتشار صورة للفنانة الراحلة بالمايوه مع نجم أمريكي.

وقال مفيد فوزي إن سبب هذه الأزمة صورة التقطت لسعاد حسني وهي بالمايوه مع نجم التليفزيون الأمريكي ديفيد هيدسون على أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح وكان ثالثهما الفنان سمير صبري.

ولفت إلى أنه يقدر قامات الإعلاميين الأخرين، وفي زمنه كان هناك إبراهيم سعدة وإبراهيم نافع ومجموعة كبيرة من الكتاب الذين يقدرهم.