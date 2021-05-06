خبيرة أبراج تفجر مفاجأة غير متوقعة عن نبوءة مسلسل «كوفيد 25»

حالة من الجدل أثارتها خبيرة الأبراج عبير فؤاد على تنبؤات مسلسل «كوفيد 25» والذي أشار في حلقاته أن عام 2025 سيشهد العديد من الأزمات والأوبئة والأمراض التي قد تؤدي إلى نهاية العالم.

وقالت خبيرة الأبراج في تصريحات صحفية إن التنبؤ بما سيحدث في هذا العام يحتاج لدراسة طويلة لحركة الأبراج والفلك واليوم الذي سيبدأ فيه هذا العام، بالإضافة إلى بعض دلالات الأرقام وقتها، ولكن هناك إشارات واضحة من الآن حول مصير هذا العام.

بعد 20 عامًا على رحيلها.. لن تصدق السبب الحقيقي لطلاق عبدالحليم حافظ وسعاد حسني

بعد عودتها لمصر.. حورية فرغلي تكشف تطورات حالتها الصحية (اتفرج)

وتابعت خبيرة الأبراج المعروفة: «يمكننا بالفعل التنبؤ بما سيحدث عام 2025، لكن بمدلول بسيط فعام 2025 رقمه هو 9، وهذا الرقم يعني النهاية!

الجدل المثار حول تنبؤات المسلسل جاء بعد مشاهد أكد خلالها أبطال العمل هذا الأمر، حيث تقدم الممثلة أميرة العايدي شخصية عالمة فلك في مسلسل «كوفيد 25»، وقالت في عدد من المشاهد أن عام 2025 سيشهد أوبئة خطيرة وحروب وصراعات مريرة، مشيرة إلى تنبؤها بالأحداث التي تدور خلال العمل.

ورغم النجاح الكبير الذي حققه المسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر تريند موقع تويتر قبل ساعات من عرض حلقته الأولى، إلا أن المسلسل ناله عدة انتقادات خلال الأيام الماضية بسبب التشابهات الواضحة بين بعض المشاهد، ومشاهد ظهرت من قبل في أفلام أجنبية على رأسها فيلم world war z للنجم براد بيت والذي تناول أيضًا نهاية العالم بسبب فيروس يحول البشر إلى زومبي.