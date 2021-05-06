ابنة بروس ويليس تعلن خطوبتها.. اتفرج الصور

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت تالولا بيل الإبنة الصغرى للفنان الأمريكي بروس ويلز والفنانة الأمريكية ديمي مور سلسلة من الصور على حسابها الرسمي على الإنستجرام معلنة خطوبتها على صديقها الفنان والمخرج ديلون بوس.

وبحسب موقع “First post” قالت “تالولا” عندما كشفت صورتها مع خاتم الخطوبة: “يداي ترتجفان مثل المعكرونة، أنا مخطوبة”.

الخبر السعيد حيث هنأتها شقيقتها “رومير” قائلة: “أحبكما وكل التهاني لكما وأنا سعيدة من أجلكما”.

وباركت “سكوت” الشقيقة الأخرى قائلة: “أنا سعيدة لأني أشهد على علاقة الحب السعيدة.”

نشرت “تالولا” سلسلة من الصور على حسابها الرسمي تظهر خطيبها “بوس” وهو ينزل على ركبة واحدة عارضًا عليها طلب الزواج.

كتبت “تالولا” أنها قبلته للزواج بكل تأكيد ، وشاركت لاحقًا مقطع فيديو عن قرب لخاتم خطوبتها المصنوع من الزمرد.