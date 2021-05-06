روبوت يرد على تصريحات حمو بيكا المسيئة للأطباء والمهندسين

عدن - ياسمين عبد العظيم -

أثارت تصريحات مغنّي المهرجانات حمو بيكا، التي طالب فيها الأطباء والمهندسين بتشغيل عقولهم لكي ينجحوا مثله، غضب عدد كبير منهم.

ونشر المهندس المصري الشاب محمود الكومي، الحائز الميدالية الفضية من معرض جنيف الدولي 2021 عن ابتكاره روبوت التشخيص الطبي المبكر بواسطة الذكاء الاصطناعي، فيديو لروبوت اخترعه، ومنحه فرصة الرد على حمو بيكا.

وظهر الروبوت في الفيديو المنشور عبر “فيسبوك” وهو يردّ على بيكا قائلاً: “مرحباً بيكا، أنا كيرا الروبوت المطوّر بالتعلّم العميق، صنعني ويطوّرني مهندس مصري، دعني أعرّفك مَن هم المهندسون”.

وأضاف: “هم من صنعوا الكاميرات والميكروفونات لكي تُسمعنا بها سخافتك، وهم أيضاً من صنعوا الهواتف لكي تنشر عبرها حماقاتك، هم من صنعوني وصنعوا عائلتي لكي نفيد البشرية.

وأوضح الروبوت كيرا: “رسالتي هذه ليست لك وإنما لكل الأجيال القادمة الذين قد يتأثرون بحماقاتك، المهندسون هم أسياد العالم.

وكان حمو بيكا قد أدلى بتصريحات لبرنامج “لحظات جريئة” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، وجّه فيها حديثه إلى المهندسين والأطباء قائلاً إنه لا ينبغي عليهم النظر إلى ثرائه والتعبير عن غضبهم.

وأشار إلى أنه مر برحلة من الفقر والمعاناة بينما كانوا هم يتلقون تعليمهم وأهاليهم يتحملون نفقات معيشتهم، وطالب الغاضبين من تحقيقه مكاسب مادية بالتركيز في أعمالهم واستخدام عقولهم لكي يحققوا النجاح مثله.