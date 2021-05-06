رسالة تحذير من أحمد سعد لسمية الخشاب: بلاش حركات أنا خاطب

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد اجتماعها في أحداث مسلسل موسى وجه الفنان أحمد سعد رسالة تحذير إلى زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب، بعد نشر عدة صور وتعليقات مسيئة له.

جاء ذلك عقب مشاركته في تصوير مشهد حفل زفافها على الفنان محمد رمضان ضمن مشاهد مسلسل “موسى”، مؤكدا أن المشاركة جاءت استجابة لدعوة من محمد رمضان وتم التصوير بآجواء مبهجة، ولا داعي لأي خلافات لا معنى لها.

وتحدث أحمد سعد عن كواليس ظهوره في حفل زفاف سمية الخشاب، وقال: “عايز أشكر صديقي العزيز محمد رمضان إنه عزمني في فرحه على سمية، وكنت هزعل أوي لو مكنش عزمني في مناسبة سعيدة جدا زي دي، وأول لما كلمني أجي أغني وافقت على طول، وعن ردود الفعل أنا شايف الناس مستمتعة وأكيد استغربوا الموقف أنا كمان استغربت وتعليقاتهم بتضحكني جدا حتى لو بيتكلموا عليا.

وعن مقابلته لسمية الخشاب في الكواليس، قال: اليوم كان عادي جدا مفيهوش حاجة، قابلت سمية وسلمت عليها وسلمت عليا وهزرنا وضحكنا بس فوجئت بعدها إنها نشرت بوست قالت رزق وجايله، ولكن ده محصلش لإني روحت بالحب ومخدتش أي فلوس عشان بحب محمد رمضان وليا نجاحات كتير معاه.

وعلق على الصور التي نشرتها سمية الخشاب فور عرض الحلقة، وقال لها: بلاش حركات من تحت لتحت، ولقيتها منزلة صورة وحشة ليا، وأنا مبفكرش بالطريقة دي خالص، ولكن بفكر بطريقة عملية، أنا خاطب دلوقتي وبحب خطيبتي ومعنديش خلافات مع سمية فبلاش الحركات اللي من تحت لتحت.