سجن الفنان التونسي الشاب بشير سنة بعد اعتداءه على مواطن

عدن - ياسمين عبد العظيم - قررت النيابة العامة التونسية سجن الفنان الشاب بشير، وذلك بعد اعتدائه بهراوة على مواطن يعمل موظفاً في الخطوط السريعة، ما أدى إلى كسر يده.

وأحالت النيابة العامة الملف إلى فرقة الأمن في منطقة العمران في العاصمة حيث أمرت بسجن الفنان مع شابين آخرين تورّطا معه في القضية ووجّهت إليهم تهمة استخدام العنف الشديد بحق المواطن.

وأشار موقع “راديو تونس” إلى أن الحكم قضى بسجن المتهمين سنة وستين يوماً. وذكر أن خلافاً حدث بين شابين وشاب آخر في أحد المحال التجارية في حي الانطلاقة في العاصمة تونس. وأفاد بأن الفنان تدخل لحلّ المشكلة بين الطرفين وأن خلافاً حصل إثر هذا بينه وبين الشاب الثالث، ما دفعه إلى ضربه بهراوة على يده، فأصيبت بكسر.

وأضاف الموقع أنه تم نقل المعتدى عليه إلى مستشفى شارل نيكول في العاصمة حيث خضع لجراحة في يده وتقرر إبقاؤه تحت المراقبة الطبية لمدة 20 يوماً.