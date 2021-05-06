شكرا لقرائتكم خبر عن وصفت بالضخمة .. الكشف عن حجم ثروة عادل إمام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد الفنان الكبير عادل إمام، من أغنى الشخصيات الفنية في العالم العربي، وتعتبر ثروةه من الثروات الأكبر في هذا المجال.

وحسب موقع Celebrity Net Worth، قدم عادل العديد من الاعمال خلال مسيرته، والتي جمعت له ثروة تقدر بالملايين، وتصل الى حوالى 100 مليون دولار أميركي.

وقبل فترة، قيل ان ثروة إمام تقدر بضعف هذا المبلغ، الا ان هذه الاخبار تبقى في اطار التكهنات والشائعات فقط .

من ناحية أخرى، كانت انتشرت أخبار عن اصابة الممثل القدير عادل إمام بفيروس كورونا، إلا أنها كانت مجرد شائعات، وهو بصحة جيدة وملتزم بالإجراءات الاحترازية.