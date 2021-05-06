شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – نجمة "باب الحارة" دانا جبر تسحق الجميع بإطلالة نارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة دانا جبر صورة لها عبر الإنستغرام ظهرت بها بأطلالة نارية حسب وصف المتابعين الذين تداولوا صورتها على نطاق واسع على الرغم من انها أخفت خاصية التعليقات على صورها ومنشوراتها، حيث ظهرت دانا جبر مرتدية الاسود وسدلت شعرها البني على كتفيها، ووضعت مكياج صارخ زاد من أناقة اطلالتها.

بينما لاقت صورتها انتقادا من قبل البعض بسبب التغيير الكبير في ملامحها من عمليات التجميل التي تجريها بإستمرار، حيث لاحظ البعض انتفاخ خدودها، وشفتيها، وطالبها الجمهور بالتوقف عن عمليات التجميل التي بدلت الكثير من ملامحها الطبيعية.

والجدير بالذكر ان دانا جبر كانت قد شاركت في الموسم الرمضاني السابق ببطولة مسلسل مقابلة مع السيد آدم كما شاركت في بطولة مسلسل حركات بنات، كما حصدت دانا الشهرة من دورها في الجزء الثالث والرابع من مسلسل باب الحارة بدور جميلة ومسلسل صرخة روح وصبايا.