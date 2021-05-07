نور عمرو دياب تفجر مفاجأة بشأن دخولها عالم التمثيل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتادت نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب إثارة الجدل خلال الفترة الأخيرة، حيث تنشر صورا بشكل شبه يومي لمتابعيها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وتحظى الصور بإعجاب الجمهور ومن يحرصون على متابعتها.

وفي أحدث ظهور لها، كشفت نور عمرو دياب لجمهورها ومتابعيها أن هوايتها التي تستمتع بها هي الرقص والدراسة وتعلم اللغات الجديدة، وكذلك تحب أفلام مارفيل ولعب ألعاب الفيديو بالإضافة الى نومها بكثرة.

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وعن إمكانية دخولها العمل الفني، قالت نور عمرو دياب إنها لم تخطط لهذا الأمر حالياً وفي حال قررت دخول التمثيل على خطى والدتها فأنها ستحصل على الدورات لتكون مؤهلة للعمل بالمجال الفني ووجهت سؤالاُ إلى متابعيها إذا كانوا يريدون مشاهدتها وهي تمثل أم لا؟.

كما أوضحت أن تصميم الأزياء من أهم أنشطتها في الحياة حالياً، وذكرت انها تعمل على مشروعها الخاص لتصميم الأزياء ومن المقرر أن تطلق علامتها الخاصة في القريب العاجل.

وكانت نور دياب شاركت متابعيها عبر حسابها بإنستغرام بأحدث اطلالة لها بملابس كاجوال، ونالت الصور إعجاب متابعيها.