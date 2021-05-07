محمد فراج يثير الجدل بالكشف عن أسرار العلاقة بينه وبين زوجته (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسبب فيها الفنان محمد فراج في أحدث ظهور له، حيث حل ضيفا على برنامج «gossips»، والذي يذاع عبر الإنترنت.

وخلال اللقاء تحدث الفنان محمد فراج عن سر عدم حلاقته لذقنه لمدة عام كامل، كما تطرق للحديث عن علاقته بزوجته بسنت شوقي، وكيف يتعاملان سويا في البيت.

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وعن تفاصيل العلاقة بينه وبين زوجته، قلد محمد فراج زوجته وهي عصبية ملوحا بيديه، مؤكدا أن تلك هي حركتها، وقال فراج عنها، «تزعق جامد وتروح تقولي غور من وووشي»، وأكمل حديثه أن بسنت هي الرأي الأهم بالنسبة له في العمل، حيث يجب أن يتشاور معها قبل أي دور جديد.

وقال «فراج»، إنه في الحب صريح للغاية، ويعترف فورا بكل مشاعره للطرف الآخر، ولا يسمح للغيرة بأن تدخل بينه وبين زوجته، وبالتالي لا يمكن أن تؤثر على استقرار حياته، وعلى الرغم من ذلك فهو عصبي ويمكن أن تتسبب عصبيته في تكسير المنزل.