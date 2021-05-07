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عاجل – حقيقة وفاة سمير غانم منذ لحظات

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عدن - ياسمين التهامي - – كشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، عن آخر التطورات المرتبطة بالوضع الصحي للفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وفي مداخلة هاتفية له، صرح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حسام حسني، أن الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز لا يزالان في المستشفى، لافتاً إلى تلقي النجمة المصرية للعلاج في الوقت الذي تشهد حالتها تأرجحا بين الاستقرار وعدمه.

وأوضح حسني أن سمير غانم يعاني من بعض الخلل، مضيفاً: “ربنا يعافيه بإذن الله ويكتب له الشفاء”.

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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