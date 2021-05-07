أسماء لمنور تعتذر عن ألفاظها في برنامج رامز عقله طار

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد عرض حلقتها ضمن برنامج المقالب الرمضاني “رامز عقله طار” عبر شاشة إم بي سي، علقت الفنانة المغربية أسماء لمنور على هذه التجربة واصفة تفاصيلها بالقاسية.

لمنور كشفت أن لها “فوبيا” من عدة أشياء، منها سياقة السيارات، الحيوانات، والأماكن العالية، والسباحة، مشيرة إلى ان المقربين منها يعلمون جيداً بهذا الأمر.

وتحدثت لمنور في منشور تقاسمته مع متابعي حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”، قائلة:” الصراحة كانت تجربة قاسية أي واحد يعرفني معرفة شخصية يعرف أنواع الفوبيا التي أعاني منها وأولها الأماكن العالية، لقد كان رامز يتوعدني بالوقوع في فخ برنامجه، ولم أظن أن هذا اليوم سيأتي لأنه جاء عن طريق هيئة الترفيه بالسعودية”.

وأضافت لمنور: “للأسف أثناء القفزة اجتمعت علي جميع الفزع وخفت منشوفش ولدي مرة أخرى وأعتذر من جمهوري على كمية الكلمات غير اللائقة التي تلفظت بها تحت وطأة الظرف”.

وعن لقائها برامز جلال، أوضحت لمنور أنها التقت به آخر مرة بالسعودية أثناء أداءها لمناسك “العمرة”، ليخطط بعدها للمقلب.

وختمت حديثها قائلة إنها انتابها الخوف والهلع بسبب المقلب الذي خصص لها، وتابعت:” للأسف أثناء الققزة العالمية اجتمعت عليا جميع أحاسيس الفزع وخفت منعاودش نشوف ولدي وعائلتي”.