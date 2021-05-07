أول تعليق من أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بعد إصابتهما بكورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصيب الفنان أحمد العوضي، وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بفيروس كورونا المستجد قبل أيام من انتهاء شهر رمضان، وعرض الحلقات الأخيرة من مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي يقدمان بطولته في السباق الرمضاني هذا العام.

وبعد أن انتهيا من تصوير الأيام الأخيرة في المسلسل، ظهرت أعراض كورونا على ياسمين والعوضي، والتزاما بالعزل المنزلي لحين الشفاء.

وفي أول تعلق له بعد إصابته بالفيروس التاجي، طمأن النجم أحمد العوضي جمهوره بأنه بخير وصحة جيدة، عقب إصابته وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث يقدمان مسلسل «اللي ملوش كبير» الذي يعرض في شهر رمضان 2021.

وقال العوضي في تصريح مقتضب لوسائل إعلام مصرية: إنهما اكتشفا الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام، وبدءا على الفور بإجراءات العزل المنزلي.

وأضاف “الحمد لله على كل شيء نحن بصحة جيدة”، نافياً في الوقت ذاته تأثير إصابتهما بكورونا على تصوير المسلسل، وذلك لأنهما انتهيا من العمل بالفعل قبل الإصابة بفيروس كورونا.