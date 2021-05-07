حورية فرغلي تكشف أسماء الفنانين الذين ساندوها في محنتها المرضية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت النجمة المصرية حورية فرغلي عن تفاصيل رحلتها العلاجية التي استمرت لأكثر من 4 أشهر في الولايات المتحدة الأميركية، والتي أجرت خلالها أربع عمليات تجميل في أنفها، وذلك خلال استضافتها في برنامج تحت الشمس.

حورية قالت: الإصابة بدأت منذ 9 سنوات، كنت في منتخب مصر للفروسية، والحصان وقع فوقي وكسر لي أنفي تماماً.

وأضافت: رحلة علاجي مَرّت ببلاد كثيرة جداً، مثل فرنسا والنمسا وبريطانيا والسويد والدنمارك وغيرها، إلى أن وصلت أميركا». وتابعت فرغلي: «في أميركا قِيل إنّ عمليتي صعبة جداً من كثرة العمليات التي خضعت لها، وكنت أجريت 11 عملية قبل ذهابي إلى أميركا، وكتر العمليات طبعاً بوظت الدنيا أكتر، والطبيب المعالج قال لي لازم تقعدي معايا هنا 4 شهور لأني عملت العملية على 4 مرات.

واستطردت حورية: خلال الـ4 شهور هذه كنت أجري جلسات أكسجين كل يوم، لأن الدم لم يكن يصل إلى أنفي.. وأول عملية أخدت 11 ساعة تقريباً، وكانت مؤلمة جداً، أما العمليتان الأخريان بعدها فكانتا عاديتين.. وفي العملية الرابعة ذهبت للمستشفى أكثر من مرة ورجعت لأنهم لم يجدوا العروق في جسمي نهائياً.

وعن دعم أصدقائها الفنانين الذين قدموا الدعم لها قالت حورية: وقف بجانبي العديد من الزملاء أبرزهم د. أشرف زكي، ونبيلة عبيد، ومادلين طبر، ولطيفة، والمخرج عبد العزيز حشاد، وشريف منير، ورانيا محمود ياسين، وغيرهم.

كانت حورية فرغلي وصلت يوم الأحد الماضي، إلى القاهرة قادمة من الولايات المتحدة الأميركية بعد نجاح عملياتها الأخيرة في الأنف.