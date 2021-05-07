بسبب صادم.. نهلة سلامة تكشف مفاجأة عن أقصر زيجاتها: «اتطلقت بعد ساعتين من الفرح»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة نهلة سلامة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاتها مع المخرجة إيناس الدغيدي.

وحلت نهلة سلامة، ضيفة على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، والذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس»، حيث تحدثت بجرأة عن حياتها الشخصية والفنية.

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وكشفت نهلة سلامة أن والدها سجل نصف ثروته وممتلكاته باسم أختها ولم تحصل منه على أي ثروة مادية، متابعة: “معاه فلوس وسجل نصف ثروته باسم أختي والنصف التثني بيتجوز به وبدور له على عروسة”.

وعن أقصر زيجاتها، قالت الفنانة نهلة سلامة إنها استمرت لمدة ساعات فقط وكانت من شخص خارج الوسط الفني، موضحة أن سبب فشل الزواج سريعا هو أن زوجها طالبها بعدم الذهاب إلى المسرح وكانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية وطلبها بالتوقف عن التمثيل، قائلة: “أتجوزت خارج الوسط الفني واتطلقت بعد 48 ساعة”.