حسن شاكوش يفجر مفاجأة عن ريهام سعيد: «شوفت حاجات في الفيلا ماينفعش اتكلم فيها»

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسبب فيها مغني المهرجانات حسن شاكوش، وذلك في اول رد له على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد عنه.

وخرج «شاكوش» عن صمته ونشر من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يرد فيه على هجوم الإعلامية ريهام سعيد، بعدما قالت إنه عدوّها على المستوى الشخصي.

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وقال «شاكوش أن الإعلامية ريهام سعيد قامت بدعوته للغناء فى حفل تخرج نجلها، داخل فيلاتها هاسيندا، مشيراً إلى أنه طالب منها عدم عمل دعاية من أجل إحياء الحفل في هدوء التزاماً لقرار نقابة المهن الموسيقية بوقفه.

وتابع “شاكوش” ضمن تصريحاته، أن ريهام خدعته، بعد أن قالت له أن الحفل يتضمن من 15 لـ 20 فردا، إلا أن أرسل مديرين أعماله والذين اكتشفوا أن المكان يتواجد بداخله مايقرب من 200 فرد، وهو ما دفعه للانصراف خوفاً على حدوث مشاكل، وذلك بجانب تخوف رفض الأمن دخوله.