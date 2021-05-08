مي عمر تفاجئ جمهورها بإطلالة جذابة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، زوجة المخرج محمد سامي جمهورها من خلال حسابها الشخصي من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورة جديدة لها.

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة جذابة تبرز جمالها، حيث ارتدت فستان انيقن باللون الاحمر ومطعم بمجموعة من النقوشات، وانتعلت بوت حذاء باللون الأسود لأكمال ظهورها.

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واعتمدت مي عمر ان تضع الماكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاة باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

يذكر ان الفنانة مى عمر تشارك في بطولة مسلسل نسل الاغراب بطولة كل من: دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.