علي ربيع يفاجئ متابعيه بحلاقة العيد والجمهور يعلق: مين ده

عدن - ياسمين عبد العظيم - شارك الفنان الكوميدي علي ربيع جمهوره من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورة جديدة له بـ “نيولوك جديد” بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب الفنان علي ربيع، على الصورة قائلًا: “حلاقة العيد كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم #علي_ربيع”.

مي عمر تفاجئ جمهورها بإطلالة جذابة (اتفرج)

السبب صدم الجميع.. نهلة سلامة: «عشان كده عاوزة اتجوز محمد سامي»

يشارك الفنان على ربيع، في الموسم الرمضاني الحالي، بمسلسل أحسن أب، ويعد أحد الأعمال الكوميدية القليلة التي تعرض هذا العام في رمضان، ويحتوى على 15 حلقة.