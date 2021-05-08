بعد اتهامها بدخول الفن بـ «الواسطة».. مي عمر تصدم الجميع بردها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - مى عمر

خرجت الفنانة مي عمر عن صمتها وقررت الرد على الاتهامات التي وُجهت إليها بأنها نجحت في عالم الفن بالواسطة، لأن زوجها هو المخرج محمد سامي.

وقالت الفنانة مي عمر خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور» إنها بعدما شاركت في مسلسلها الأول «الأسطورة» مع زوجها، قدمت مسلسل «عفاريت عدلي علام» مع الزعيم عادل إمام.

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وأوضحت الفنانة مي عمر في تصريحاتها: «وده مكنش بواسطة، وكنت عاملة مشاهد حب معاه أبيض وأسود جرافكيس، وفي نفس السنة قدمت ريح المدام».

وأضافت «عمر»: «الرد لازم يبقى بالأعمال، والاتهامات بالواسطة بتاخد وقتها، ولما الناس تشوف تاريخ بعد 10 سنين هيبصوا على الأدوار، وفي الآخر مش بيهمني اشتغلت بواسطة ولا لأ، أو مع جوزي او مش معاه، بس المهم جودة الدور».

وتابعت، أنها قدمت مسلسل «آخر ديك في مصر» مع الفنان محمد رمضان: «بعمل حاجات كتير جدا بره، ولما أرجع أشتغل مع محمد يقولوا واسطة، وفي الآخر الناس اللي في الشارع مش بيقولوا الكلام ده ولا بيشوفوا ده».