يتصدر نجوم الفن بعد «الزعيم».. لن تصدق حجم ثروة محمد رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أنباء عن ثروة الفنان عادل إمام، والتي تُقدر بـ 100 مليون دولار أمريكي.

وبعد الكشف عن ثروة «الزعيم»، بدأت الأنظار تتجه إلى الفنان محمد رمضان، خاصة بسبب شغفه لإظهار ممتلكاته من عقارات وسيارات يتفاجر بها أمام الجمهور.

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تصرفات الفنان محمد رمضان جعلت الجمهور تساءل عن قيمة ثروة الفنان ​محمد رمضان​ الذي يصف نفسه بـ «أغنى ممثل من الجيل الحالي في مصر».

في التفاصيل أشارت تقارير فنية إلى أن ثروة محمد رمضان تُقدر بـ 10 مليون دولار أي ما يعادل 170 مليون جينه مصري الى جانب سياراته الفارهة وممتلكاته وبيوته وذلك بعد مشاركته بحوالي 15 فيلم و6 مسلسلات إضافة إلى اغنياته والحفلات التي يحييها غير الاعلانات التي يشارك بها وقناته على يوتيوب.

تقول المعلومات انه يمتلك 8 سيارات وفيلتين في مصر الأولى بالشيخ زايد والثانية بالساحل الشمالي، فضلًا عن شقتين في أحد الأحياء الفاخرة بالجيزة.