بعد أكثر من 61 عامًا في التمثيل.. لن تصدق كم تبلغ ثروة عادل إمام

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكثر من 60 عامًا قضاها الفنان الكبير عادل إمام في العمل الفني، فقد بدأ حياته الفنية بدأ حياته الفنية من على مسرح جامعة القاهرة ومنها إلى عمل السينما، حيث شارك في أول عمل سينمائي عام 1960

وعلى مدار تلك السنوات، أصبح الفنان عادل غمام الأكثر شهرة، وبالتالي الأعلى أجرًا بين نجوم الوسط الفني لفترة طويلة.

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ويُعد الفنان عادل إمام​ من أغنى الشخصيات الفنية في العالم العربي وليس في مصر فقط، حيث تعتبر ثروته من الثروات الأكبر في هذا المجال.

وحسب موقع Celebrity Net Worth، قدم عادل العديد من الاعمال خلال مسيرته، والتي جمعت له ثروة تقدر بالملايين، وتصل الى حوالي 100 مليون دولار أميركي.

وقبل فترة، قيل إن ثروة إمام تقدر بضعف هذا المبلغ، الا ان هذه الاخبار تبقى في إطار التكهنات والشائعات فقط.

من ناحية أخرى، كانت انتشرت أخبار عن اصابة الممثل القدير عادل إمام بفيروس كورونا، إلا أن مصادر مقربة منه نفت الموضوع جملة وتفصيلا.