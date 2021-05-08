شكرا لاهتمامكم بخبر تفاصيل خلاف أمير كرارة ومحمد سامي.. وهذا ما سيفعله «باشا مصر» بعد مسلسل «نسل الأغراب» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من التوتر تسيطر على فريق عمل مسلسل «نسل الأغراب»، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا والنجم أمير كرارة، وذلك بسبب عدم رضا أحد أبطال العمل، وهو أمير كرارة، عن المسلسل.

ووفقًا لتقارير فنية، فقد نشب خلاف كبير بين الفنان أمير كرارة والمخرج محمد سامي، بسبب شعور الأول أن العمل لم يحصل على الإشادة والشعبية التي كانت متوقعة، سواء على المستوى الجماهيري أو على مستوي النقاد.

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وعبر الفنان الكبير أمير كرارة عن مدى استيائه بعد تحول بعض المشاهد لمادة سخرية دسمة، من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التقارير أيضًا أن فريق العمل اتفق على عدم التصريح بأي شيء حول تلك المشاكل للصحافة، حتى لا يثبت ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا، في أن المسلسل لم يحقق النجاح المتوقع.

وأوضحت التقارير التي انتشرت أن سبب استياء أمير كرارة يعود إلى أن المسلسل أخذ من رصيد نجاحاته السابقة، بعد كل من: «الاختيار» و«كلبش»، وأن الأخطاء الإخراجية وعيوب السيناريو، ظهرت واضحة للجميع، ما قلل من قيمة العمل.

وأضافت التقارير الفنية أن الفنان أمير كرارة استاء من سخرية الجمهور من جملة «كتع كسح كسل»، ولكن سامي أصر بأن الجمهور سيتفاعل معها، وهذا لم يتحقق.

وكانت المفاجأة التي كشفت عنها التقارير أن كل من أمير كرارة وأحمد السقا لن يكررا تجربة العمل عن قريب، مع المخرج محمد سامي.

ذلك الأمر ظهر جليًا في لقاء محمد سامي مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج «العرافة»، حيث قصد التركيز على السقا أثناء حديثه ومدحه كثيرًا، بينما تجاهل كرارة، بحسب ما قاله الجمهور.

وقال سامي خلال الحلقة: «هناك بعض المنتقدين.. لكن أنا بلف وأشوف القهاوي وأشوف حجم المشاهدات من خلالهم.. أنا بشتغل عند الجمهور وبشوفهم.. والنقد الموجود على السوشيال ميديا غير الموجود على الواقع».