شكرا لاهتمامكم بخبر ضجة بسبب رقصة هيا الشعيبي وحديثها عن زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم -

ضجة كبيرة حفلت بها مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في دول الخليج العربي بعد كشف الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن مشاركتها في إحدى الإعلانات التجارية.

هيا نشرت صور من كواليس العمل، وسرعان ما تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للإعلان الذي تشارك به.

وتظهر هيا الشعيبي في إعلان السوشي الذي تشارك به وهي ترقص على نغمات سريعة وتغني للمحل الذي تعلن عنه بصحبة عدد من الأطفال.

رقصة هيا الشعيبي أثارت الجدل بين مؤيدين أشادوا بلياقتها الواضحة، ومعارضين الذين رأوا أنه غير لائق لها هذا الرقص.

وكانت الفنانة الكويتية قد عبرت عن شعورها بالحزن لعدم تقديمها هذا العام برنامجاً خلال شهر رمضان على عكس ما اعتادت عليه طوال السنوات الماضية وهو ما دفع الجمهور إلى السؤال عن سبب غيابها.

وكشفت هيا الشعيبي أنها لم تتلق عروض خلال هذا العام للمشاركة في برامج رمضان ولا تعلم سبب عدم تلقيها العروض كعادتها لتقديم البرامج.

هيا اوضحت خلال استضافتها في الحلقة الأولى من برنامج وياكم الذي تقدمه الفاشينيستا دانة الطويرش والإعلامي صالح الراشد على شاشة قناة atv الكويتية.

وعلقت قائلة : ما حد طق الباب وايد ناس يسألوني شو السبب أني ما أني عارفة، لكن عندي قناعة أني موجودة.

وأضافت أنها لا تحب طرق الأبواب للسؤال عن مشاركة في البرامج متمنية النجاح للجميع ومعلنة أنها أثبتت حضورها بين الناس.

وكشفت هيا الشعبيي عن مشاركتها في عمل بعنوان عمارة في مهب الريح قائلة: انا عندي عمل عمارة مهب الريح عمل قوي وكوميدي وفيه مشاركة عربية قوية مع عباس النوري.

ووجهت رسالة حب واعتزاز لزوجها الفنان هاني الطباخ، مؤكدة أنه قام بتربية نجلها فهد حتى كبر وبلغ 13 عاما وكان يقوم بالإنفاق عليه ومعاملته بشكل رائع.

وأكدت الشعيبي أنها تتمني أن يجعل الله يومها قبل يوم زوجها لأن أطفالهما متعلقون به للغاية، مشيرة إلى أنه مر مؤخرا بالعديد من المشاكل الصحية وأصيب بجلطة وقام بإزالة المرارة.