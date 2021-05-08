لأول مرة.. مدرسة المشاغبين بالألوان في العيد

عدن - ياسمين عبد العظيم - مسرحية مدرسة المشاغبين للنجوم عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي وهادي الجيار وأحمد زكي وسهير البابلي ستقدم لأول مرة بالألوان بعد ترميمها باستخدام تكنولوجيا حديثة حيث ستعرض في عيد الفطر المبارك عبر منصة اتفرج.

كما نشرت منصة اتفرج فيديو دعائياً للمسرحية عبر حسابها الرسمي “تويتر” تظهر فيه لقطات بتقنية الألوان، وذلك بعدما اعتدنا على مشاهدتها باللونين الأبيض والأسود على مدى الـ47 عامًا.

مسرحية «مدرسة المشاغبين» من بطولة عادل إمام وسعيد صالح وهادي الجيار وأحمد زكي ويونس شلبي وحسن مصطفى وسهير البابلي وعبد الله فرغلي، ومن تأليف علي سالم، وإخراج جلال الشرقاوي.

ويأتي عرض المسرحية بالألوان لأول مرة بعد ترميمها باستخدام تكنولوجيا حديثة، من أجل أن تظهر ملابس الممثلين والديكورات بألوانها الحقيقية، حفاظاً على المسرحية وتقديمها لأجيال لا تعرفها.