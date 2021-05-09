ياسمين صبري تبهر جمهورها بإطلالة ساحرة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة.

وتألقت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالة مميزة مرتدية اللون البيضاء، وهي على شاطئ البحر، وحازت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

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ومن ناحية أخرى يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة ياسمين صبري من خلال مسلسل “فرصة تانية” رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.