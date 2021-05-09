صلاح عبد الله: بتصعب عليا نفسي لما بشوف المنظر ده

عدن - ياسمين عبد العظيم - صلاح عبد الله

أثار الفنان الكبير صلاح عبدالله حالة من الجدل، وذلك بعدما تحدث عن مشاعره اتجاه رؤيته لنفسه على الشاشة بعد تقدمه في السن، موجها رسالة لصناع الدراما المصرية.

ومن خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال الفنان صلاح عبد الله: “لما بشوف حركتي ومشيتي في الشاشة بتصعب عليا نفسي قوي بس مابسكتلهاش وبقولها نحمد ربنا قوي قوي إلى ما لا نهاية على مانحن فيه ولسه يانفسي قادر أصلب طولي وأشتغل فشكرا”من الأعماق لكل من أستعان بي للعمل رغم هذه الظروف ملتمساً العذر والله لكل من إستبعدني بسببها #فركشتصويروالحمدلله أما #فركشحياةبيدالله بيد الله وحده”.

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يشارك صلاح عبد الله هذا العام في 4 مسلسلات، هم “قصر النيل”، ويقدم شخصية محامى العائلة وسيقدمه بشكل مختلف، وهذا ما يبروزه أداءه عند مشاهدته للجمهور، مضيفاً، بأن الدور محورى لما كان عليه من صله قرب وطيدة من كبير هذه العائلة، والتى تحمل الكثير من الأسرار والخفايا المصيريه الذي ستتضح وستكشف مع مرور الأحداث.

وتدور أحداث مسلسل “قصر النيل” بوفاة رجل الأعمال والذى يدعى فهمى باشا السيوفى فى بريطانيا، تاركاً لولديه وأخيه وأخته ثروة كبيرة، من ضمنها قصر ضخم على ضفاف النيل، ثم تكشف أحداث المسلسل كيف ستعيش العائلة من بعده خلال فترة سياسية حرجة، يقودها ضباط الثورة وهى ثورة يوليو أى ستينات القرن الماضى، فى ظل علاقات سابقة نسجَها فهمى باشا مع الحاشية الملكية فى مصر.