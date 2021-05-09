منى زكي تكشف لأول مرة عن رأي أحمد حلمي عن دورها في «لعبة نيوتن»

عدن - ياسمين عبد العظيم - منى زكي واحمد حلمي

تحدثت الفنانة المتألقة منى زكي عن رأي زوجها الفنان أحمد حلمي عن دورها في مسلسل «لعبة نيوتن».

وقالت خلال لقاء إذاعي مع الإذاعية فاطمة مصطفى عبر راديو «9090» إن أحمد حلمي عندما يجلس ويشاهد شخصية “هنا” ينظر لها بنظرات عجيبة قائلة “بيبرقلي” مشيرة إلى إنه معجب بأدائها للشخصية، وتشعر أنه يريد أن تعود “هنا” إلى “حازم”.

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أما عن رأي ابنتها “لي لي” فقالت إنها لا تشاهد المسلسل لكن تتابع ردود فعل أصدقائها عليه وتوصل لها كل شيء، موضحة أنها في طفولتها كانت شاهدت عمل لها وهي تبكي، وخافت كثيرا ومن وقتها لا تحب متابعة أعمال والدتها.

تدور أحداث مسلسل “لعبة نيوتن” حول هنا وحازم اللذان اتخذا قرار إنجاب طفلهما في أمريكا، وما يحدث لهما من مواقف تهدد حياتهما الزوجية وتغير كل شيء.

ومسلسل “لعبة نيوتن” من تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، نور إيهاب، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، آلاء سنان، محمد التاجي، حنان يوسف، شادية عبد الحميد وماجدة منير.