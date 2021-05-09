لوردينا تصدم الجمهور بظهورها بملابس النوم على البحر (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - لوردينا

أثارت الراقصة البرازيلية لوردينا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت لورديانا، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة لها، حيث تقضي إجازتها في البرازيل.

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وظهرت لورديانا؛ بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الاخضر؛ وتركت شعرها الأسود منسدلا بطريقة مميزة.

وتسببت الصورة في خالة من الجدل على مواقع التواصل، حيث شبه متابعيها الفستان الذي ظهرت به بـ «قميص النوم».

وعلقت لورديانا على الصورة قائلة: “طاقاتي متجددة وقلبي يفيض بالحب.. أراك قريبا.. مصر”.

من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل.

ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا”.