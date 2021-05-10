سمية الخشاب تثير الجدل بما فعله معها محمد رمضان في ليلة الدخلة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمية الخشاب ومحمد رمضان

أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحديثها عن تفاصيل مشهد الزفاف في مسلسل “موسى”.

وكان مشهد الزفاف في مسلسل “موسى” قد لاقى رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضه بسبب ظهور الفنان أحمد سعد.

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وعن المشهد، قالت سمية الخشاب في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر شاشة القناة الأولى المصرية: “المشهد كان عفوي وطبيعي جدا، منذ بداية التحضير وأشعر أني عروس حقيقية بداية من الاهتمام بشكل الفستان ولون الروج والمكياج”.

وتابعت: فوجئت بمحمد رمضان بيشلني، قلت له كنت تقول لي أنا تقيلة، فالمشهد جاء عفوي وطبيعي.