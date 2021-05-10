محمد صبحي يفاجئ الجميع بتعليقه على مسلسل “خلي بالك من زيزي”

عدن - ياسمين عبد العظيم - محمد صبحي

علق الفنان الكبير محمد صبحي على مسلسل “خلي بالك من زيزي”، والذي يشارك فيه الفنانة أمينة خليل وعدد من نجوم الفن.

ومن خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” من تقديم عمرو أديب عبر قناة «mbc مصر»، قال الفنان محمد صبحي إن المسلسل شرف للدراما في رمضان، لأن هدفه بسيط والممثلين أوصلوا موضوعه بطريقة بسيطة، والمخرج عبقري في نقله للصورة قائلا “لم يستخدم عضلاته في وضع الكاميرا تحت الرجلين ومن فوق القفا والإضاءة من الشباك والضلمة”.

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وأضاف، معبرا عن إعجابه بأمينة خليل وأنه يتابعها منذ بداياتها ونفس الأمر مع محمد ممدوح وأنهما يحبان عملهما ويحاولان تطوير أنفسهما.

كما وجه التحية لعلي قاسم واعتذر له لأنها المرة الأولى التي يشاهده فيها.