آخر تطورات أزمة بلقيس مع زوجها.. الأخير يتحدث للمرة الأولى

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد إعلان الفنانة بلقيس رفع قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف وهو الحدث الذي أثار ضجة كبيرة وحظي باهتمام وسائل الإعلام المختلفة خرج الأخير عن صمته وتحدث للمرة الأولى.

عبد اللطيف رفض التعليق على الأمر عبر منصات التواصل الاجتماعي مؤكداً أنه لن يخوض حديثاً حول انفصاله وأسبابه عبر تلك الوسائل لأنها أموراً شخصية.

رجل الأعمال السعودي أكد أن الجمهور ليس له الحق في معرفة تفاصيل حياته الشخصية، لأنها أموراً خاصة جداً معلقاً: أنا كرجل سعودي مستحيل يأخذوا مني لا حق ولا باطل، لأنه هذه أسرار بيت وهذه حرمانية في البيوت، والبيوت الإماراتية والسعودية تعتبر خصوصية تامة، مستحيل نطلع أسرارنا برا.

عبد اللطيف أكد في حديثه أن بلقيس فتحي ستظل والدة ابنه في النهاية رافضاً تسليط الضوء على هذا الموضوع قائلاً: أنا واثق من أن القانون سوف يأخذ مجراه، وستبقى بلقيس غالية رغم أي شيء، فهي والدة ابني تركي الغالية، ولن أتحدث عن هذا الموضوع مجدداً أو تكون الأضواء مسلطة على شخصي للحديث عن الأمر.

وكانت بلقيس قد فجرت مفاجأة بإعلانها رفع قضية خلع ضد زوجها رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف بعد زواج دام خمس سنوات حيث تزوجا في فندق أرماني داخل برج خليفة، في 30 ديسمبر من عام 2016، وأنجبا ابنهما الأول تركي في 12 مايو 2018