مفاجأة حنان ترك في الساعات الأولى من عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد العظيم - رغم إعلان الفنانة حنان ترك التزامها بقرار اعتزال العمل الفني بعد ارتداء الحجاب، تقرر في اللحظات الأخيرة طرح أحدث أفلامها النداهة ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2021، ولكن لن يتم عرض الفيلم في قاعات السينما وإنما عبر منصة خاصة للكتب الصوتية.

حنان تشارك في الفيلم بصوتها فقط، وقامت بالانتهاء من تسجيل كل مشاهدها منذ عام 2019، ويشاركها البطولة الفنان هاني عادل الذي يجسد شخصية الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته فريدة التي تلعب دورها الفنانة حنان ترك، في أجواء من الرعب والتشويق ولا تخلو من الخيط الرومانسي.

ومن المقرر عرض الفيلم مع الساعات الأولى لعيد الفطر 2021عبر موقع وتطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه.

فيلم “النداهة” من تأليف وإخراج خالد المهدي؛ الذي أنتج قبل ذلك مع الفنان الراحل خالد صالح وحنان ترك فيلم “آخر أيام الأرض” ولاقى نجاحًا كبيرًا.