هاني مهنا يكشف أسرار زواجه من الفنانة سميرة سعيد.. وقصة إدمان ابنه

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل أثارها الملحن هاني مهنا، وذلك بحديثه عن زواجه من الفنانة المغربية سميرة سعيد، وقصة عدم إنجابنه منها.

وأضاف المحلن هاني مهنا خلال لقائه ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، والذي يُذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “ابني دخل في سكة المخدرات وحاولت معاه كتير علشان يبعد عن السكة دي حتى أصر على العلاج والإقلاع عن المخدرات”.

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وأكد أن إدمان ابنه من زوجته الأولى للمخدرات ليس سبباً في عدم الإنجاب مرة أخرى، لا سيما من الفنانة سميرة سعيدة، موضحًا: “عملنا أطفال أنابيب وما حصلش نصيب”.

وأكد مهنا، أنه لم يقصد التشهير بسميرة عقب التصريحات الأخيرة له الخاصة بتواجدهما في غرفة واحدة بعد الطلاق خلال رحلتهما إلى أمريكا، موضحاً أن تصريحاته تُرجمت بشكل سلبي وغير مفهوم، وأنه بعد الانفصال عنها تم الالتزام بالاتفاق حتى خلال وجودهما في غرفة واحدة.

وأوضح أن النجمة المغربية كانت صديقة له قبل فترة الزواج، وأن التواصل ما زال مستمراً معها، مشيرًا إلى أنها كانت ترفض الإنجاب منذ بداية علاقتهما، إلا أن والدتها أقنعتها بالإنجاب وتم المحاولة بإجراء عمليات والله لم يرد أن يتم إنجاب طفل، مشددًا على أنه بعد الانفصال كل منهما أنجب أطفالاً.