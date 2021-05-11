لهذا السبب ألقت المخابرات الألمانية القبض على نسرين أمين

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيهتا الفنانة المتألقة نسرين أمين، وذلك بعد كشفها عن القبض عليها خلال تواجدها في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وكشفت نسرين أمين خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على شاشة «المحور» تفاصيل اعتقالها.

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وقالت نسرين أمين أنها خلال زيارتها لألمانيا أقامت لفترة طويلة، لتُفاجئ بعد ذلك بتوقيفها من قبل عناصر من جهاز الاستخبارات الألماني في مطار فرانكفورت ويلقون القبض عليها، لتُفاجئ في النهاية أن ذلك الأمر كان بسبب انتهاء مدة إقامتها.

وتابعت الفنانة نسرين أمين: «اتقبض عليا ساعتين في مطار فرانكفورت في ألمانيا، وكان السبب إن الفيزا الخاصة بي انتهت يوم السفر، وكان المسئول عن ذلك شركة السياحة».

وأضافت نسرين أمين: «تم تجاوز الأمر والعفو عني بسبب مشكلات في الرحلات الجوية»، موضحةً أن والدتها لا تعرف شيئًا عن هذه القصة وواقعة القبض عليها في فرانكفورت.

ويعد برنامج «العرافة» امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.