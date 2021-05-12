اتفرج بالصور.. الظهور الأول لحورية فرغلي بعد نجاح عمليات تجميل أنفها

عدن - ياسمين عبد العظيم - نظّم الدكتور حسام أبو العطا، استشاري التجميل حفل سحور على شرف الفنانة حورية فرغلي، وذلك احتفالا بنجاح الجراحة الأخيرة التي أجرتها بالأنف في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت حورية فرغلي لأول مرة بعد نجاح العملية الجراحية، كما وجهت الشكر لأصدقائها من الوسط الفني الذين وقفوا بجوارها طوال فترة علاجها ومن بينهم الفنانة مادلين طبر والفنانة رانيا محمود ياسين.

وكشفت الفنانة حورية فرغلي، عن المعاناة الكبيرة والمحنة التي تعرضت لها بعد إصابتها بهذا المرض، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى الموت بسبب تجاهل الجميع لها وعدم وقوف أحد بجوارها طوال تلك الفترة.

وكانت فرغلي، قد بعثت برسالة شكر في وقت سابق للمسؤولين في الدولة للسماح لها بالسفر إلى الخارج وتلقي العلاج، لافتة “هناك أشخاص كثيرة وقفت بجانبهم وساعدتهم وفوجئت بأنهم ابتعدوا عني خلال فترة مرضي”.

وكشفت ” الطبيب المعالج لي في الولايات المتحدة، منعني من ارتداء الكمامة أثناء فترة وجودي داخل المستشفى، كما منع أي شخص من المرور بجانبي خوفا على حياتي من إصابتي بفيروس كورونا”.

وأبدت حورية فرغلي، حزنها الشديد من ممارسات التنمر والسخرية التي تعرضت لها طوال فترة مرضها، مضيفة أنها فقدت الثقة في نفسها ولم تستطع تذوق الطعام.

وكانت حورية فرغلي قد تعرضت لحادث منذ أعوام، أثناء ممارستها لرياضة الفروسية، حيث سقطت من أعلى الحصان بعد أن قفز في الهواء، وهو ما تسبب في كسر أنفها وفقدان حاستي الشم والتذوق بعد خضوعها للعديد من العمليات الجراحية وحدوث خطأ طبي.