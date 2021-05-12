مي عمر تكشف تفاصيل وقف محرج جمع بينها وبين محمد سامي في غرفة النوم

تسببت الفنانة مي عمر في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حديثها عن موقف محرج جمع بينها وبين زوجها المخرج محمد سامي في غرفة النوم بأحد الفنادق في بلد أوروبي.

وقالت مي عمر خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج «العرافة»، والذي يُذاع على قناة «المحور»، إن القصة التي حكتها في مسلسل «نسل الأغراب» مع الفنان أمير كرارة «غفران»، عندما نسي المفتاح قصة حقيقية وليست من وحي الخيال.

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وأضافت الفنانة مي عمر: «كنا مسافرين والأوتيل كبير جدا، واللوبي بعيد عن الغرف. رجعنا بالليل ولما وصلنا الأوضة لم يكن المفتاح يفتح، وطلبت منه إحضار مفتاح، ولم أكن راغبة في الذهاب معه، فخطرت له فكرة القفز في بلكونة الغرفة من الخلف، وقفز بالفعل في البلكونة لكنها كانت غرفة أخرى فيها رجل وزوجته».

وأضافت: «الراجل بهدلنا، ومحمد كان متضايق إنه بيتخانق معاه. طبعا خدونا على القسم لكن ما بيتناش، وحلوا الخلاف ومحمد اعتذر للراجل».

ويعد برنامج «العرافة» امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.