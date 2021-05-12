هنا الزاهد تعتذر من مينا مسعود وإيمان العاصي تدخل على الخط

عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجعت النجمة المصرية هنا الزاهد عن التعاون مع النجم العالمي مينا مسعود في أول فيلم مصري له بعنوان “في عز الضهر”، بعدما أصرت شركة الإنتاج على بدء التصوير في رمضان، وهو ما تعارض مع ارتباط هنا باستكمال تصوير مشاهدها في مسلسل “النمر” مع النجم محمد إمام الذي يعرض حاليا ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2021، وتم التعاقد مع إيمان العاصي لتقدم البطولة النسائية بدلا منها.

كانت هنا تضع آمالا كبيرة على التعاون الأول بينهما باعتباره خطوة كبيرة نحو تحقيق حلم العالمية، وأعلنت أسرة الفيلم أن مينا مسعود شارف على الانتهاء من تصوير الفيلم والذي يجسد فيه دور زعيم عصابة دولية يقوم بالعديد من عمليات النصب خلال الأحداث، في إطار تشويقي أكشن، ويشارك في بطولته إيمان العاصي ومحمد على رزق، ومحمد عز، وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.