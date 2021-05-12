حمو بيكا يغازل سمية الخشاب بعد لقاء جمع بينهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - غازل مغني المهرجانات حمو بيكا الفنانة سمية الخشاب بعد لقائهما في ستديو المطرب عمر كمال، ووجه لها رسالة رومانسية بطريقة كوميدية.

ونشر حمو بيكا صورة تجمعه مع سمية الخشاب عبر حسابه بموقع وتطبيق “انستجرام”وعلق عليها كاتبا: “بحبك حب عبادة اعملك من الهوا سجادة حلاوتهم”.

وحلاوتهم هو اسم الشخصية التي تجسدها في مسلسل موسى الذي يعرض حاليا من بطولة الفنان محمد رمضان وسيد رجب ورياض الخولي ونخبة كبيرة من النجوم.