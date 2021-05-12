رجل بمعنى الكلمة.. حنان رضا تعلن زواجها وتتحدث عن شخصية زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة البحرينية حنان رضا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي عددٍ من اللقاءات عقد قرانها بعد قصة حبٍّ، استمرت ثلاث سنوات.

وكشفت حنان عن اقترانها برجلٍ بعيد عن الوسط الفني، مبينةً أنها تحضِّر حالياً لحفل زفافها، وليلة الحناء، والسفر في شهر العسل.

قدَّم لها عددٌ من الفنانين والفنانات التهنئة، متمنين لها ولزوجها الخير في حياتهما المشترك

وكان المذيع صبحي عطري قد أعلن خبر زواج حنان في برنامج mbc trending أثناء لقاءٍ معها على برنامج “سكايبي” قائلاً: “مبروك تزوجتِ. نود أن نعرف التفاصيل”. فرَّدت عليه: “سعيدة بإعلاني هذا الخبر الجميل، فكل فتاةٍ تحلم بأن تتزوج من شخصٍ تحبه، والحمد لله، ارتبطت بزوجي بعلاقة حبٍّ، استمرت ثلاث سنوات، وحقاً تحدث مع أهلي بموضوع الزواج، لكننا أجَّلنا الفكرة حينها بسبب ظروف كورونا، وفي العام الجاري، أتممنا هذه الخطوة المباركة”.

وتحدثت حنان بالتفصيل عن الرجل الذي اختارته بالقول: “فخورة جداً باختياري هذا الشخص الشهم الكريم. إنه رجل بكل معنى الكلمة، كما تشرَّفت بانضمامي إلى عائلته الكريمة. زوجي لا ينتمي إلى الوسط الفني، وقد التقينا ببعضنا بالصدفة، وهو لا يتدخل بالفن احتراماً لعائلته المحافظة، ومن جهتي، لا أحب مشاركة حياتي الخاصة مع أحد”.