بعد 17 عامًا على رحيلها.. مفاجأة مدية عن سبب مقتل ذكرى

بعد 18 عامًا على رحيلها، كشف الموسيقار هاني مهنا، تفاصيل جديدة مقتل الفنانة الراحلة ذكرى، موضحا السبب الحقيقي وراء مقتلها.

وقال الموسيقار هاني مهنا في لقائه مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية: «ذكرى حبيبتي، ولو حضرت في المشكلة التي حدثت لها آخر حياتها ربما كان قضاء ربنا سيتغير لأن زوجها كان طيبا جدا، وأنا خاصمتهم 3 شهور بسبب زواجهما لأنهما شخصان مختلفان جدا، ولكن زوجها جاء لي وتحدث معي، وكانت الخلافات بينهما كثيرة وكما يقولون من الحب ما قتل».

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وأضاف: «الشغالة اللي كانت عندهم أنا اللي مديها لذكرى، ولما رجعت لي حكت لي كل حاجة.. والمشكلة اللي بينهم كانت الإنجاب لأن ذكرى ذهبت إلى الطبيب وقال لها إنها بصحة جيدة، وأطلبى من زوجك أن يفحص نفسه وعندما عادت ذكرى إلى منزلها عرضت هذا الأمر على زوجها فرفض الذهاب للطبيب -لأنه كان يعرف جيدا عنده إية- فطلبت منه الطلاق، فرفض».

وأوضح أنه يحب الموسيقار الكبير عمار الشريعي، وتربطهما صداقة عمر، وأشار إلى أن اعتماد خورشيد تتملق الناس، وليس كل ما تقوله صحيحا، موضحا أنه رغم عدم معاصرته لفترة صلاح نصر فإن بعض الأمور التي ترويها غير منطقية.