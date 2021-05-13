سمية الخشاب تصدم الجمهور: اتعمل لي عمل بوقف الحال

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمية الخشاب

تحدثت الفنانة المتألقة سمية الخشاب عن بعض الأسرار من حياتها الخاصة، حيث أكدت أنها تعرضت خلال فترة من حياتها لأعمال السحر لوقف حالها في حياتها العملية.

وقالت سمية الخشاب في تصريحات صحفية إن السحر والحسد مذكورين في القرآن والشر والخير موجودين، والحصن بتاعى إنى دائما أكون قريبة من ربنا وأعمل خير كتير وأحسن الظن بالله وكل ده بيحمى من السحر وعندى ثقة بالله إنه هيحمينى.

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وعن خضوعها لعملية تجميل ردت قائلة: «في تصوير مسلسل كيد النسا الجزء الأول كنت بأخذ كورتيزون ومعملتش عمليات تجميل، أنا ربنا خلقنى حلوة وشوفوا الصور كلها لو احتاجت عملية تجميل هعمل بس عند دكتور شاطر مرحوش ارمى نفسى في الهلاك».

وعن أقرب الأدوار لقلبها من أعمالها، قائلة: «بحب دور نبيلة في مسلسل «الحقيقة والسراب» وبعشقها لأن فيها منى كتير، و«حلاوتهم» في مسلسل موسى فيها منى كتير ورومانسية أوى وجدعة جدا وبنت بلد».