المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي معلقا على الأحداث الجارية: صدقت هيفاء وهبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هيفاء وهبي

استغل المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تغريدة للفنانة هيفاء وهبي للهجوم على حركة حماس ولم تلق سوى السخرية.

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي غردت متضامنة مع فلسطين عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، قائلةً: “ما يحصل في غزة جريمة في حق الانسانية، الله يحمي فلسطين الحبيبة واهلها”.

وكعادته حاول الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي استغلال شبكات التواصل الاجتماعي للوصل إلى المستخدمين العرب جماهيرياً، فأعاد نشر تغريدة وهبي قائلاً: “صدقت هيفاء وهبي بقولها إن ما يحصل في غزة جريمة”.

وأضاف: “ما يحصل في غزة جريمة بحق الأبرياء الذين يستخدمون كدروع بشرية من قبل الإرهابيين وعلى رأسهم حماس”

واختتم تغريدته: “على العالم أن ينقذ سكان غزة من براثم هذه الفئات التي تتسبب في خنقهم بلعبها في النار فليس كل مرة تسلم الجرة (هكذا تطلق حماس الصواريخ من بين الناس)”.

وعلّقت شريحة كبيرة من المغردّين على منشور ادرعي الذي لم يحصد سوى الهجوم والسخرية.