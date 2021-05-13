إيناس الدغيدي تكشف أسرار ومفاجآت من كواليس شيخ الحارة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت المخرجة إيناس الدغيدي الكثير من أسرار برنامجها الرمضاني شيخ الحارة والجريئة في مقابلة مع القناة العارضة للبرنامج.

من أبرز الأمور التي كشفتها إيناس الدغيدي رغبتها في استضافة الفنان عمرو دياب في هذا الموسم: “كنت أتمنى استضافة عمرو دياب. أظن لأنه لا يظهر في البرامج، ولو كنت طلبته، كان من الممكن أن أخرج منه الكثير من الأشياء وأجعله يواجه الجمهور بدون خوف”.

وعن الحلقات التي لم تكن راضية عنها، قالت: “بعض الحلقات فرضت علي من الإعداد، وقالوا هذه الحلقات يمكن أن تصنع شيئاً، لكن عندما دخلت كنت متضايقة لآخر دقيقة لأنني أقدم هذه الحلقة.”

وعن أصعب حلقات البرنامج، قالت: “لم تكن حلقة صعبة لكن حلقة عملت لها حساباً، حلقة هاني شاكر. هو طبعاً نقيب الموسيقيين ويجب أن يكون له وضعه، لكن عندما دخلت شعرت بأنني كانت خائفة أكثر من اللازم.”

أما أجمل حلقات البرنامج بالنسبة لها، فقالت عنها: “حلقات كثيرة لم أتوقع أن تكون جميلة بالشكل الذي ظهرت به. حلقة هاني شاكر، لأنه لم يكن مرحباً بالحضور، وقال أنا مطرب والموضوع حساس بالنسبة لهذه النوعية من البرامج. أحببت حلقة بوسي شلبي جداً، وحلقة إلهام شاهين فاجأتني، لأنها لم تكن بجرأتها المعتادة. حلقة إيهاب توفيق كانت حلوة جداً، وحلقة هالة صدقي كان لها رد فعل كبير جداً”.

واعترفت إيناس الدغيدي بمجاملة أصدقائها في هذا الموسم من “شيخ الحارة والجريئة”: “لا أنكر أنني جاملتهم أحيانا. عندما أعرف عن أصحابي أسراراً شخصية لا يمكن أن أذيعها. مثلاً إلهام شاهين قالت لي سرا ولا يمكن أن أبوح به في الحياة، فما بالكم بالبرنامج.”

وكشفت إيناس الدغيدي عن أنها اقترحت على قناة القاهرة والناس الاستعانة بوجه مختلف لتقديم هذا الموسم: “قدمت الموسم السابق من البرنامج رغبة في التواجد بعد فترة طويلة من الغياب عن الساحة. هذه السنة اقترحت أن يقدم البرنامج شخص جديد كل سنة، وطارق نور رد علي وقال: عندما يكون عندي برنامج ناجح لا أخسره.”

وفي النهاية وجهت إيناس الدغيدي رسالة إلى “شيخ الحارة”، الذي تجهل شخصيته حتى الآن: “عندي تنبؤ بشخصيته، لكن أحلى شيء أن الجمهور لا يعرف من هو شيخ الحارة. عملت لي حاجة حلوة، والبرنامج أضاف لشخصيتي حب الجمهور، وتعرفوا علي أكثر. أتمنى له النجاح والاستمرار عشرين عاما مع تغير المقدمين كما نرى في أمريكا. أعتقد أن البرنامج أصبح أساسياً في رمضان.”